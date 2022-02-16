美國的生活成本已經很高，但根據外媒所做的分析，俄羅斯-烏克蘭危機可能使情況更糟，恐導致美國通膨率飆破10%。

俄羅斯可能突襲與入侵烏克蘭的風險升高，導致近幾周來國際油價漲至每桶90美元以上。根據RSM與CNN所做的分析報告，如果俄烏危機將油價推升到每桶約110美元，那麼美國的年通膨率恐將突破10%。

根據政府官方數據，自1981年10月以來，美國的通膨率就未曾來到10%。RSM首席經濟學家Joe Brusuelas表示：「我們現在談的是短期內真正會發生的衝擊」。

如果俄羅斯真的入侵烏克蘭，家庭取暖和汽車加油都會變得更貴，這將衝擊消費者信心，並導致企業縮減投資力道。

俄羅斯是全球第二大石油與天然氣生產國，也是全球第二大石油供應國。在俄烏地緣政治危機推升能源價格之際，全球能源市場早已供不應求。摩根大通曾警告，一旦俄羅斯原油供應受阻，油價隨便都能站上每桶120美元大關。

周一美國期油價格站上每桶95美元，為2014年以來首見。由於俄國宣稱部分在烏克蘭邊境進行軍演的部隊已經撤離，一觸即發的俄烏局勢有所緩解，周二美國期油收跌3.6%，報每桶92.07美元。

雖然俄羅斯宣稱部分在烏克蘭邊境集結的部隊將返回基地，但美國與北約表示尚未證實俄軍已經撤退，美國總統拜登則警告俄國仍有可能入侵烏克蘭，並再次呼籲美國人應盡速離境。

美國1月消費者物價指數（CPI）年漲7.5%，創下1982年2月以來的40年新高。生活成本節節攀升重創消費者信心，根據密西根大學發布的調查報告，美國2月消費者信心指數初值跌至61.7，遠低於經濟學家預估的小升至67.5，並創下2011年10月以來的逾10年新低。

有「新債王」之稱的Doubleline Capital創始人岡拉克（Jeffrey Gundlach）日前提出警告，美國市場已經開始閃爍一連串經濟恐將陷入衰退的信號，其中包括美國2月消費者信心崩跌，以及美國公債殖利率曲線可能重現「倒掛」。

油價一直是美國經濟的一個痛處。根據美國汽車協會（AAA）提供的數據，周二全美普通汽油平均價格為每加侖3.50美元，較一周前的3.46美元進一步上揚。

RSM首席經濟學家Brusuelas表示，一旦原油價格上漲約20%，並站上110美元左右，那麼在接下來的12個月內，美國的消費者物價將再漲2.8個百分點，使年通膨率一舉跨過10%門檻。這與通膨即將到頂，並將逐漸回落的預期背道而馳。不過，通膨漲破10%對總體經濟的影響可能較為和緩。Brusuelas預估如果原油價格升至110美元，對明年美國國內生產毛額（GDP）的衝擊可能不到1個百分點。

此外，他表示通膨急升可能促使聯準會加快其政策正常化的步伐，「你將聽到更多有關於聯準會將在3月會議的首次升息時，就一舉調升50個基點的消息」。