新冠疫情造成全球供應鏈斷鏈，進而影響原本最具效益的全球化供應鏈體系運作，宏碁(2353)集團創辦人施振榮14日針對全球供應鏈提出王道新解，對於跨國企業推動建立區域化供應鏈及本土化供應鏈，他呼籲要符合巿場經濟的運作機制才能永續。

施振榮表示，供應鏈是由所有的利益相關者共同參與，掌握好端到端的每個環節，才能對最終客戶產生最大利益，方能體現供應鏈的價值。為了讓供應鏈最具效益，過去在全球化的發展下，供應鏈會尋求全球最佳組合，每個環節都找到最強的合作夥伴，讓供應鏈產生最佳效益。

如今因為疫情，阻斷了原本順暢運作的全球化供應鏈，跨國企業也開始思考如何縮短供應鏈同時減少碳足跡，因此透過區域化及本土化的策略，建立起更堅韌及彈性的供應鏈。

施振榮指出，美國前總統川普鼓勵業者將製造拿回美國，這是純政治考量，希望為美國美土勞工創造就業機會，但就全球化的供應鏈來看，並不是最佳化的安排，也不符合效益成本。

且一旦供應鏈真的將製造移回美國，隨著製造成本提高，最終也要消費者買單，加上為了救地球推動淨零碳排的成本，以前企業將相關成本外部化，由環境買單，未來也要消費者買單，重新調整才能利益平衡。

他指出，王道追求永續發展，如果從純政治的思維出發，往往是以選票做考量，沒有從長期計畫，無法永續。因此要追求永續，就要以巿場經濟的思維出發，才能找到相對的利益平衡，能夠平衡，方能永續。

至於歐美及日本都希望建立本土的晶片製造能力，施振榮指出，雖然是政治考量，由於晶圓體積小、單價高，都是空運，沒有運輸困難的問題，之所以透過補貼建立本土供應鏈，為的是建立基本的製造能力，確保在關鍵時刻不會受制於人，但為了國防與國安的無形價值，就要付出額外的代價才能利益平衡。

施振榮進一步分析，從實體有形的供應鏈來看，從零組件到最終產品再到通路，不僅每個環節都有Lead time（訂貨到交貨的時間）的問題，且每個零組件長短料的Lead time也都不同，在眾多零組件中只要任一個零組件缺料，就會讓生產線停擺。當Lead time需要的時間愈長，預測就會愈不準確，讓供應鏈準備太多或太少。

他指出，汽車產業之所以出現晶片缺貨，在於汽車產業提高需求後，晶片供應鏈配合重新調整也需要時間，每一個供應環節及料件生產都需要Lead time，並無法及時反應，加上塞港也影響運輸時間。

在疫情下，也加速了產業推動數位轉型，與傳統有形的實體供應鏈不同，在數位轉型下，資訊流與金流都數位化（無形的供應鏈），端到端之間是即時的資訊，沒有Lead time，效率也較過去的實體供應鏈更高。他舉例說，以電商平台為例，供應商與消費者之間，從時效到成本都與過去的實體生態不同。