美國總統拜登警告，俄羅斯已決定入侵烏克蘭，加上烏東情勢惡化造成市場恐慌，台指期開跌1.33%、大跌逾200點甚至一度摔下萬八，電子期開跌1.36%、創4個交易日新低、金融期開跌0.83%。目前影響台股的重點仍在全球關注的烏俄衝突與美國聯準會動向，因此，台股容易遇壓拉回，但大盤趨勢仍震盪。

籌碼面部分，期貨淨空單增加762口至17209口，十大交易人與特定法人合計賣出634口。周選支撐與壓力區落在18000至18600之間，P/C Ratio升至1.28，整體籌碼中性看待。整體而言，現階段台股仍以區間格局看待，季線及萬八關卡附近尚具支撐，近高附近則宜提防逢高調節壓力。

統一期貨分析指出，俄烏邊境緊張情勢詭譎多變，充滿不確定性，但外資連買3天，顯見國際政局動盪並非投資決策唯一因素，目前籌碼逐漸好轉，等待震盪整理告一段落後，股市有望回到正常軌道。