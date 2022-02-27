光寶科(2301)2021年每股盈餘達6.01元，創下歷年新高，光寶科總經理邱森彬表示，今年第1季有機會微幅成長優於去年同期，獲利亦可望維持相對成長趨勢，投信自2月7日以來天天買超，光寶科本週股價無畏台股重挫相對抗跌。

儘管2021年供應鏈上出現缺工、缺料、人工及材料價格上漲等挑戰，受惠於來自光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等市場的需求穩定成長，光寶科2021年全球合併營收為1648.28億元，年成長5%，由於積極優化產品組合，有效提升營運效率，營業毛利為304.98億元，年成長11%，營業毛利率為18.5%，年增1.1個百分點，營業淨利為130.42億元，年成長26%，營業淨利率為7.9%，年增1.4個百分點，稅後盈餘達138.87億元，年成長39%，每股盈餘為6.01元，2021年獲利率和每股淨利均創下歷史新高。

邱森彬表示，雲端電源及光電產品將是今年、甚至是未來3年最重要的兩個成長引擎，今年第1季有機會微幅成長優於去年同期，獲利亦可望維持相對成長趨勢，今年營收可望逐季成長，營業毛利成長幅度有機會優於去年，公司目標是2023年營收突破2000億元，合併毛利率約20%，營業淨利率逾10%。

光寶科2021年獲利亮眼，獲得投信青睞，2月7日虎年開紅盤以來，投信天天買進，本週共買超5602張，累計2月7日以來買超光寶科10323張，支撐光寶科股價相對抗跌。