日盛投信4日表示，觀察近期影響盤面之兩大事件，升息議題方面，聯準會1月份會議紀要及鮑爾赴國會的聽證會，皆未更加鷹派，使得市場對3月大幅升息的擔憂降溫；俄烏戰事方面，後續觀察局勢發展，以及地緣政治風險引發的效應。在台灣方面，主計處上調今年經濟成長率，台灣1月出口年增16.7％，1月外銷訂單同樣呈現淡季不淡，台股基本面有撐，待不確定性因子消除後，金融市場可望回歸基本面。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，美國聯準會主席鮑爾3/2於聽證會表示，在高通膨、強勁經濟需求和緊俏就業市場的背景下，他將在該央行兩周後的會議上提議加息0.25個百分點。這為政策行動提供了明確的預測，也激勵了市場信心；俄烏戰事方面，若俄烏衝突無惡化跡象，對市場影響可望逐漸鈍化，指數將有機會緩步墊高，後市關注焦點持續鎖定在能源價格走勢、供應鏈瓶頸是否加劇，以及本月FOMC會議提及之升息議題。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，近期大盤整理期間，多次利空測試並未跌破1月低點，顯示投資信心逐漸恢復。現階段台股本益比僅14倍多，為過去10年歷史區間下緣，加上今年以來台股下跌幅度小於國際股市，高殖利率亦提供下檔保護，投資價值浮現。預期戰爭以及通膨等利空將隨時間逐漸淡化，台股有機會跟隨強勁的企業獲利及營運展望上攻。產業方面，半導體、5G手機、智能車、伺服器、金融股等族群，可持續關注。