全球供應鏈在疫情及塞港衝擊下，原本最具效益的全球化供應鏈運作體系已受影響，宏碁集團創人施振榮14日就跨國企業推動建立區域化及本土化供應鏈，提出王道新解，呼籲應要符合巿場經濟的運作機制才能永續。

施振榮表示，由所有利益相關者共同參與的供應鏈，須掌握端到端的每個環節，才能對最終客戶產生最大利益，並體現供應鏈的價值。過往在全球化的發展下，為了讓供應鏈產生最佳效益，參與者在每個環節都會尋求全球最佳的合作夥伴。

但因為COVID-19疫情，阻斷了原本順暢運作的全球化供應鏈，跨國企業也開始思考如何縮短供應鏈、同時減少碳足跡，因此欲透過區域化及本土化的策略，建立起更堅韌及彈性的供應鏈。

以美國前總統川普鼓勵業者將製造搬回美國為例，施振榮指出，以全球化供應鏈來看，這並非最佳安排、也不符合效益成本，而是純政治考量下的策略，沒有從長計議，亦無法永續。他表示，要追求永續，就要以巿場經濟的思維出發，才能找到相對的利益平衡，能夠平衡，方能永續。

施振榮進一步分析，實體供應鏈從零組件到最終產品再到通路，不僅每個環節都有Lead time（訂貨到交貨的時間）的問題，每個零組件的Lead time也都不同，就終端系統產品而言，眾多零組件中只要任一個零組件缺料，就可會讓生產線停擺。此外，當Lead time時間拉長，預估量也會愈不準確，導致供應鏈準備太多或太少。

他以汽車產業出現晶片缺貨為例，在汽車產業提高需求後，晶片供應鏈配合重新調整需要時間，每一個供應環節及料件生產也都需要Lead time，無法及時反應，加上塞港也增加運輸時間的不確定性，加乘影響下造就了這樣情況。

另一方面，疫情也加速了產業推動數位轉型。與傳統有形的實體供應鏈不同，數位轉型下，資訊流與金流都數位化（無形的供應鏈），端到端之間是即時的資訊，沒有Lead time，效率也較過去的實體供應鏈更高。他舉例說，以電商平台為例，供應商與消費者之間，從時效到成本都與過去的實體生態不同。

施振榮也提到，歐美及日本都希望建立本土的晶片製造能力，施振榮指出，雖然是政治考量，由於晶圓體積小、單價高，都是空運，沒有運輸困難的問題，之所以透過補貼建立本土供應鏈，為的是建立基本的製造能力，確保在關鍵時刻不會受制於人，但為了國防與國安的無形價值，就要付出額外的代價才能利益平衡。