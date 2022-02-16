嘉義縣溪口鄉游西村「互助家庭」是由失智據點轉型，以「家」的模式運作，扶持照護者，讓他們互吐心事、分享照顧技巧等，布點於社區中的三合院老宅，衛生局指出，嘉縣目前僅有游西村一個互助家庭，未來希望能複製成功的經驗到其他社區，嘉義縣長翁章梁16日前往發紅蛋、切蛋糕為長輩慶生。

游西村的互助家庭由大林慈濟失智共照中心推動，中心主任曹汶龍指出，失智並非用藥物就可完全治癒，治療過程漫長，家屬間互相分享經驗彼此紓壓，一起吃飯、休息、生活等，門前有一顆大樹，氛圍非常有溫度，聚集在此如樂園般，快樂陪伴終老，是對家屬最安慰的事。

家屬許大哥說，長期下來照顧者的心理因素會影響被照顧者，有互助家庭提供家屬互相理解的環境，心情安定許多，雖照顧過程曲折但有陪伴支持總會想到辦法；施小姐說，自己照顧母親已15年，因阿茲海默症不可逆，能做的就是陪伴，媽媽在這裡獲得認同與尊嚴，此處與一般機構很不同，希望需要幫助的家屬都可以一起來這裡成為家人。

翁章梁分享，照顧者、被照顧者身心同樣重要，感謝曹醫師用心設計溫馨如家一般讓彼此喘息的空間，對長者晚年生活有極大幫助。嘉縣衛生局指出，溪口游西村「互助家庭」透過產官學資源整合，進行安全空間改造，輔以醫療後盾支援，讓家屬互相吐露心事、分享照顧技巧，建構互助網絡，打造喘息及能延緩失智的友善環境。

嘉義縣人口老化比率是全台之冠，推估去年全縣失智人口約有9224人，嘉縣積極爭取中央經費挹注及編列地方預算，整合失智相關醫事、長照及社福機構，建置3處失智共照中心提供個案照護專業諮詢、醫療服務，還有29處失智照護據點提供認知促進、緩和失智、安全看視及家屬支持團體照護課程服務。