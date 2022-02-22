【貝爾法斯特】精彩預告 - 3月11日 限量發行

編導演三項全能的英國才子肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）自編自導新片《貝爾法斯特》在今年奧斯卡金像獎獲最佳影片、導演等7項提名，描述關於1個在動盪不安的1960年代，居住在貝爾法斯特的小男孩和他的勞動階級家庭，既幽默又溫馨且極具個人特色的童年故事。

該片故事題材來自於肯尼斯布萊納的親身經歷，一個9歲大的小男孩，必須在突然發生改變的世界中，勇敢地為自己開闢一條通往長大成人的道路。他生活的街區原本安穩平靜，住戶也都互助互愛，然而一夕之間，他所理解的生活卻永遠改變，但是電影帶給人們的喜悅、歡笑、音樂以及主角成長經歷的魅力仍然保持不變。肯尼斯布萊納也曾說「《貝爾法斯特》是我至今執導過，對我來說最具個人特色的電影，關於我深愛的地方和人們。」

《貝爾法斯特》入圍奧斯卡7項大獎。（UIP提供）

這部電影堅強的演員陣容包括曾入圍金球獎的凱特瑞納巴爾夫、奧斯卡金像獎得主茱蒂丹契、傑米道南、希朗漢德，以及特別介紹10歲大童星裘德希爾。傑米道南與凱特瑞納巴爾夫飾演一對熱情洋溢的勞動階級夫妻，突然發現他們的家園在一夕之間陷入一片混亂，希朗漢德與茱蒂丹契則飾演這個家中老愛拌嘴的爺爺和奶奶。電影3月11日在台上映。