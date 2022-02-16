湧言會精神領袖、三立董事長林崑海辭世，湧言會未來走向備受關注，甚至傳出派系召集人王定宇與決策委員趙天麟競合問題。對此，趙天麟今天表示，湧言會是集體領導，共同負擔責任，他與王定宇沒有爭奪權力的問題，成員也不會有跳船潮，未來運作不受影響。

林崑海逝世後，傳出湧言會恐現跳船潮，甚至出現分裂危機等危機。對此，趙天麟今說明並澄清外界疑慮，他說，過去海派、海國會較鬆散，經黨公職建議海董後，支持轉型成為湧言會。

趙天麟表示，海派轉型為湧言會後，林崑海認為可成立青壯派的派系，退居幕後，因此湧言會轉型過程，除了辦營隊等活動海董會來贊助，其他都不會過問，海董不會指揮湧言會，也不是顧問。

對於與王定宇爭奪權力問題，趙天麟說，王定宇是現今湧言會召集人，他是決策委員兼高雄督導，何博文、阮兆雄、林楚茵也是決策委員，一起督導台北市，湧言會都是集體領導，共同負擔責任，輔選工作上，都是全部一起處理，最近也將成立智庫。

至於立委管碧玲日前轉為英系，遭質疑未來隨海董逝世會有跳船潮，趙天麟說，完全沒有嗅到跳船潮，管碧玲過去是成員，比較像精神領袖，本來就沒參與過集體決策，比較像是扮演顧問性質，後來她認為英系系出總統，比較多政策討論的機會，希望加入英系有更多討論，外界把她形容跳船的其中之一，對她很不公平。

趙天麟透露，他與王定宇和湧言會決策委員會，明天上午11點會林崑海靈堂弔唁，湧言會集體成員則在後天早上9點弔唁。趙天麟強調，湧言會一定會化悲憤為力量，不會有任何人離開戰場。