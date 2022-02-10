太陽能多晶矽廠達能(3686)1月營業收入為1233萬元，較去年同期成長21.28%。元月份因農曆年關前的備貨需求，加上晶片供應商擔憂新冠肺炎疫情再度升溫，可能影響物流的運作，矽料的供應及庫存料將有所增加，市場上對矽料價格預期下跌的氛圍觀望瀰漫；使得1月份營收與上月相較略微衰減，但與去年同期相較仍相對成長。

達能表示，將努力在第三代半導體領域尋求可能的發展機會，並將適時規劃辦理融資、籌資活動，以因應公司轉型營運必要的資金需求及強化未來的財務結構。

觀察元月下旬以後矽料的產銷情況，在中國市場方面，由於春節將至，使下游廠商備貨需求提升，矽料採購需求面逐漸提高，另外在其他地區，印度確定將於4月1日實施新的關稅制度，日本FIT制度即將到期，歐洲市場需求也陸續開始備貨，整體矽料市場需求顯現穩健提升；然而矽料供應商生產速度較慢，趕不及下游廠商的採購需求，形成農曆過年前供不應求的樣態，致使矽料價格仍微幅上揚，預計春節前矽料價格將保持穩健微升的態勢。但觀看整個矽料市場中期價格變化，仍需要評估並觀察市場未來數週供需變化狀況才能較為明朗。

達能目前仍積極尋找再生能源發電事業領域之策略合作夥伴，期望藉由新的合作機會及市場發展狀況，努力朝綠能系統相關業務發展，同時也積極關注市場新技術及材料的發展機會。