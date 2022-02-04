台中市政府啟動投資障礙排除機制，協助解決企業營建缺工問題，積極向中央反映產業現況並力促政策鬆綁，促進投資額近232億。(台中市政府提供)

面對營造業百年首見大缺工，台中市政府啟動投資障礙排除機制，率全台之先，協助解決企業營建缺工問題，積極向中央反映產業現況並力促政策鬆綁，迄今市府已配合中央政策加速認定7案，送請勞動部審議，類型橫跨百貨商場、飯店商辦、金融服務業及製造業等，促進投資額近232億元協助引進近200名外籍移工，間接帶動就業逾2200人。

經發局長張峯源說，台商回流、房市升溫，加上疫情影響等因素，自109年即出現營建缺工潮，市府屢次收到企業反映擴廠遇營建缺工問題。市府於前年9月16日、11月24日陸續邀集勞動部、市府勞工、觀旅等相關局處進行協商，促請中央明確規範申請外籍移工審查標準及辦理模式等，並配合中央加速進行地方政府目的事業主管機關認定程序。

張峯源指出，在中央規定總計畫經費應超過100億元以上時，市府即率全國之先，協助勤美之森、三井Lalaport及台中商銀總部「台中之鑽」三件重大投資資格認定，在行政院110年3月放寬民間工程聘僱移工門檻為個別工程金額2億元後，陸續完成4案資格認定。

經發局表示，其中包括大里塑膠製造廠為解決廠能不足問題，加碼9億元興建新廠；瓶蓋製造商為擴展海外市場，投資逾16億元億元於港區擴廠；豐原機械零件業者為轉型智慧製造，投入10億元打造科技智能新廠。三井LaLaport在解決移工問題後，預期可望下半年正式開幕營運，與站前秀泰、大魯閣新時代購物中心形成東區百貨新聚落。

經發局強調，市長盧秀燕上任以來，市府致力打造安心投資環境，提供單一窗口服務，積極排除投資障礙，讓企業投資加速落地，呼籲企業擴廠、投資如遇營建缺工問題，可逕上投資台中網站，或電洽招商單一服務窗口諮詢專線，將有專人服務。