監察院日前針對北農情及北市萬華阿公店公布調查報告，民眾黨台北市議員參選人今召開記者會，痛批8個多月等不到「3＋11」的調查結果，北農及台北市萬華阿公店的報告卻火速出爐，監察院選擇性辦案、淪政治打手，乾脆叫「民進黨中正區分部」。

民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、陳思宇、陳宥丞、楊寶楨、林珍羽、吳怡萱、張志豪、張幸松今於監察院大門口召開聯合記者會。

吳怡萱痛批，中央已經不顧萬華，監察院還要踹萬華一腳，監察院根本是選擇性辦案，當初北農疫調，中央當時疫調針對居住地、而不是工作地，監察院刻意忽略事實，去指責北市府沒有盡到防疫，難道監察院忘記立委林昶佐是怎麼惹怒萬華人？3＋11的調查報告等了八個月沒有看到，為什麼只針對台北市。

吳怡萱認為，疫情破口從諾富特宿舍混宿開始，桃園市政府、民航局、觀光局責任歸屬在哪，推來推去，監察院在哪裡？三個機關要不要調查一下，到底為什麼8個月調查沒出來，難道要護航民進黨政府，難道選舉到了要做政治打手、攻擊台北市政府？為什麼報告只針對北市府，萬華好不容易要重振士氣，現在監察院調查報告打擊大家的士氣，拜託監察院不要淪為政治打手。

黃瀞瑩說，北市疫調絕對沒有懈怠，她當時走進台北市副市長黃珊珊辦公室，有一面牆大的地圖，把所有北農攤販、編號、賣的東西標記；快篩站絕對在第一時間設置，去年6月21月就設置快篩站，她說，「不知道本質的人其實是快樂的，不知道本質又假裝不知道真相的人，真的很幸福」。

楊寶楨痛批，監察院不叫東廠，什麼叫東廠？去年六月監察院要啟動3＋11調查，調查到哪裡去？中央政府只會甩鍋，行政院長蘇貞昌、指揮官陳時中只會說3＋11跟800條人命有什麼關係，監察院也不敢調查，都是一夥的、狼狽為奸，硬要把帽子扣在台北身上，請問現在桃園、高雄疫情嚴重，側翼網軍全部都不見了，只有雙北疫情嚴重要被扣帽子，非常不公平。

林珍羽說，民進黨政府一直提出訴求就是廢除監察院，因為監察院被詬病就是淪為執政黨下的政治打手，監察院請不要借刀殺人。陳宥丞酸說，是不是要把監察院牌子改成「民進黨中正區分部」，還是網軍分支，呼籲民進黨不要傷害民主自由成果。