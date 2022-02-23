烏克蘭名模「瑞莎」李瑞莎，取得中華民國國籍後，積極協助培育國內體操選手，卻引起桃園彭姓教練4人質疑，於去年4月23日上Dcard發酸文抹黑她，瑞莎憤而提告4人加重誹謗罪。台北地檢署去年12月不起訴4人，但瑞莎為維護名譽，日前聲請再議，案經台灣高檢署審查後，認為瑞莎再議有理由，以北檢偵查不完備為由，發回北檢續行偵查。北檢將二度偵處本案。

李瑞莎原本是烏克蘭體操選手，取得中華民國國籍後，近年來與桃園市政府合作，在桃園市多所國中、國小擔任韻律體操教練，並舉辦比賽。

去年4月23日，龍潭地區選手跟教練的彭姓、欒姓、汪姓、李姓人士陸續上網在Dcard發文：「黑特 真的有付出那麼多？」、「她…撿其他教練的心血，…她創辦的隊就是挖角」、「也不清人就一走了之讓選手收拾殘局」。

文章批評瑞莎「後來沒做比賽服之外也沒拿到廣告費」、「新聞說她自掏腰包去國外比賽，但選手費用（除了機票華航贊助選手也有出費用），其他都是自理的」、「還讓選手自行吸收費用」。

甚至文章酸瑞莎「竟跟A選手說反正你又選不上」及「然後拿著募款資金打著免費練的名義，去挖角各隊教練從小辛苦訓練到大的優秀選手」其中有人還轉載上述貼文，並登載：「終於有人跳出來講話了」。

瑞莎認為4人PO文內容不實，已嚴重貶損她的人格及社會評價，提告4人涉嫌加重誹謗罪。檢察官調查後，認為4人是針對可受公評之事的合理評論，未逾越言論自由範疇，去年12月依罪嫌不足，將4人處分不起訴。

但4人不起訴消息一出，隨後某週刊也接獲不明人士爆料她「假面」，引發軒然大波。但一連串的爆料影射，卻引發網友幾乎一面倒發文力挺瑞莎，而瑞莎不服北檢的不起訴處分理由，為了捍衛自己名譽，決定告到底，於今年1月間向台灣高檢署聲請再議。高檢署審查後，認為瑞莎聲請再議有理由，北檢偵查不完備，22日已將全案發回北檢續行偵查，北檢將再調查釐清4人行為是否構成誹謗罪。