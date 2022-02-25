俄烏衝突昨(24日)正式開打，來自烏克蘭的名模瑞莎，最近才喜獲2女兒，本該沉浸在二度當媽喜悅的她，卻因俄烏戰爭憂心忡忡，昨(24日)受訪坦言聯絡不上當地的家人，稍早她回報新進度，表示已經聯絡上住在烏克蘭的奶奶，對方簡單表示：「今天都是飛彈」，怕被砲火攻擊得先到地下室的防空洞避難，暫時無法再與瑞莎聯繫。

瑞莎來台定居15年，2013年取得永久居留證，3年後透過歸化得到中華民國國籍，並於2019年取得身分證，2015年她和鞋業小開男友Mike結婚，育有2女，近年她將重心放在培育台灣韻律體操人才，為台灣體育發展盡一份力，愛台灣的她早年更都將親弟弟、心臟科醫生的爸爸、經濟學教授的媽媽與外婆，甚至家裡的西藏獒犬都移到台灣居住。

昨瑞莎受訪，直言早就明白有這一天，但沒有做好心理準備，難以置信，目前還在烏克蘭生活的有奶奶、叔叔及其他親人，她嘗試聯絡他們一整天都沒消沒息，稍早瑞莎受訪回應：「奶奶昨天晚上自己打來了，然後一直哭，沒聽過她哭..第一次聽到了..她一直問為什麼？為什麼要這樣？問我們該怎麼辦，我們完全不知道該怎麼幫他們...」。

瑞莎說，昨天都在看新聞不敢睡覺，不敢相信善良的烏克蘭人會遭遇這種命運，昨晚奶奶主動打給她，說目前都在家裡不敢出門，又擔心糧食不夠，過幾天沒東西可以吃，他們不敢到捷運站的防空洞避難，只好躲到家內的防空洞，「剛剛奶奶說接下來可能沒辦法聯絡了，因為今天都是飛彈，在房子裡跟地面上太危險，請大家都要去地面下的防空洞..」。

6年沒回家鄉的瑞莎，始終心繫烏克蘭，她說：「原本想要等疫情好轉一點的時候帶Nika跟Mila回去，因為她們還沒看過奶奶，也讓她們看看烏克蘭，也想要帶韻律體操的孩子們跟自己以前的教練見面」，未料戰事大爆發，不知何時才能帶兩個小孩回去看奶奶。