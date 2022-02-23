宜蘭縣長林姿妙等官員持續遭調查涉弊一案，今（23）日凌晨多人被檢方依貪污治罪條例聲請羈押禁見，林姿妙兒子林佑澤則以200萬元交保，消息曝光後引起網友討論，雖然不少人認為「有罪就該辦」，但也有許多網友質疑時間點不對勁，怒批「挑時間辦案！」

宜蘭地檢署調查、傳喚、拘提林姿妙等20餘名被告與證人，針對某處土地免徵增值稅貪污等弊案進行調查，檢方透露今年1月14日第一次偵訊後，還發現林姿妙母子、國民黨前立委楊吉雄及胞弟楊耀火等人涉嫌共同藏匿證據。

包括林姿妙在內，同時遭到聲押的還有林姿妙女兒林羿伶、農業處長康立和，檢方指出幾人罪嫌重大，且有事實認為幾人有勾串、滅證之虞，認為有羈押之必要；財稅局長盧天龍、建設處都市計畫科長龍非池具保15萬元，楊吉雄、楊耀火各具保150萬元，林佑澤具保200萬元，其餘人士則在訊畢後請回。

消息曝光後引起上百網友在《中時新聞網》、PTT及「雅虎新聞」等平台討論，不少人指出「沒貪污人家沒辦法操作」、「有證據就辦」，不過也有許多網友抱持不同意見，認為「老套路了…先押人， 然後用媒體放謠言大抹特抹…最後放出來人都臭了」、「挑時間辦案，塔綠班聖經的勝技之其一」、「貪污就該抓、不應分藍綠！我是不相信綠色執政地區做的所有事都光明正大啦？這些年每當選舉就大舉滅藍不抓綠？」