大學學科能力測驗成績今天（1日）公布，宜蘭高中學生康陌禾、康阡澍這對雙胞胎姊妹，準備考試時不只一起讀書、作息一樣，就連國文、英文、數學B、社會等4科級分都相同，都考取了55級分的好成績。

康陌禾是姊姊，康阡澍是妹妹，他們學測各科成績是國文13級分，英文14級分，數學13級分，社會15級分，巧合不止於此，他們國中會考時，只有數學成績不一樣，還都考上了宜蘭高中女生班，2人既是姊妹，也是同班同學。

康陌禾回憶說，與妹妹除了國小一年級到四年級不同班外，2人都是同班同學；2人其實想法、觀念都相當一致，雙胞胎雖然在課業上可以互相討論、解決問題，但缺點就是2人容易被比較，這點讓她很不適應。

考取55級分，康陌禾想讀台大社會系，康阡澍想選擇台大哲學系，康阡澍笑說：「是時候分開了。」

康阡澍說，其實和姊姊也是會有不同的想法，雙胞胎一起生活，感覺「沒什麼隱私，作息都一樣。」此次學測成績4科分數都一樣，康阡澍認為，外界眼中的巧合，對她們來說是理所當然，對這成績不會感到很訝異。