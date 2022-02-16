2022年高雄市長選戰，國民黨應該派誰出戰，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，若由中廣董事長趙少康去選高雄市長會是好牌。前立委沈富雄對此也十分認同，他更直言，若屆時台南、高雄和屏東，分別由台南市議員謝龍介、趙少康、前國民黨立委柯志恩出馬，「如果是民進黨，會不會怕？」對此，名嘴謝寒冰直言，這組合打選戰有奇效，但出線機率極低。此外，他也斷言，台北市議員羅智強已經出局了。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨布局的重點在北北桃，而國民黨的布局重點則是在南高屏。台南有謝龍介，可以稍微安心一下，畢竟有人，而這人也能戰。

沈富雄並對主持節目的趙少康說，若趙少康要選高雄，有兩個條件，首先是趙要選總統，「如果你不選總統，不用那麼辛苦，而且你去選了，節目誰來主持？難道每天跑回來？所以你要選總統，你就去高雄，你在南部比較弱，這是給你一個舞台練兵，好好選高雄」。

沈富雄更透露自己曾和謝龍介說，屆時南部若把李四川抽調，變成是謝龍介、趙少康和柯志恩的組合，「你們是如果是民進黨會不會怕？這不是黃金陣容？」

對此，謝寒冰16日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，柯志恩先前受訪已說過自己不可能選，自己過去也曾私下問過柯志恩，柯志恩坦言，在屏東很多地區都沒在經營了，雖然她是屏東人，但突然要回去選，可能會很難選。

謝寒冰坦言，對於沈富雄所提黃金組合，民進黨會怕，但他實在想不通民進黨要怕什麼，這3人知名度都相當不錯，特別是趙少康和謝龍介，就算他們要選、也都很積極選，且成功引起話題，但要贏的機率真的都很低。

但謝寒冰也不諱言，這樣的組合就算不會贏，若真的出線，唯一的功用將讓民進黨難以掉以輕心，必須認真回防南高屏。也可減緩藍營在北部被綠媒放大檢視的壓力。

對於外界點名羅智強也是參選高雄市長有力競爭者，謝寒冰直言，羅智強跟高雄在地的連結實在太少了，幾乎是沒有，桃園在地有好幾個立委想選市長，黨中央也不會讓他去，又台北市長選舉黨內也不辦初選，屏東他也不可能去，等於他已經沒有地方可以選，形同變相出局了。