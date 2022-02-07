民眾黨主席柯文哲（吳家豪攝）

民眾黨祕書長謝立功今日接受網路節目訪問表示，今年地方選舉，自己已經報名參選桃園市長，民眾黨立委邱臣遠、高虹安分別選基隆市長、新竹市長，台北市副市長蔡炳坤規畫選台中市長，民眾黨立委蔡壁如尚未決定，台北市副市長黃珊珊篤定參選台北市長。

謝立功指出，今年選舉包括民眾黨的5位立委，目標是每個人鎖定一個區域去努力，目前大家都在規畫，邱臣遠將出戰基隆市長選舉，黃珊珊則篤定會選台北市長。

謝立功說，自己是報名桃園市長，高虹安則是出戰新竹市長。而蔡炳坤對中彰投地區很熟悉，過去也有地方淵源，因此是台中市長的推派人選。

謝立功表示，高雄市長部分，民眾黨曾跟醫師蘇偉碩互動過，但最後結果如何，要看他的決心。而蔡壁如目前還未定案，不過選情一直都在變化，對手也還沒出牌。

謝立功指出，因為現在還不知道其他黨的對手是誰，要先知道對手在做什麼再去作決定，太躁進不一定是最好的方式，所有資料都能掌握才能運籌帷幄，「說不定我也可以去選新北市長。」