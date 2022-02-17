長榮運輸又出事！今天(17日)晚間一輛長榮貨櫃車，疑似因為司機未注意限高，開進巷弄內，導致貨櫃卡死電線桿天線，動彈不得，台電人員到場後，直言要先斷電才能進行下一步救援。
根據現場照片，事發地點為新北三重區後竹圍街，一輛長榮貨櫃車停在超商旁邊的巷弄，原來是貨櫃高度過高，卡到現場電線桿天線，導致車輛進退兩難，動彈不得，台電也隨即派出人員前往救援，到場勘察後，表示要先斷電才能進行下一步動作。
三重警方表示，事發原因疑為長榮司機未注意限高，將對司機進行開罰。
長榮運輸又出事！今天(17日)晚間一輛長榮貨櫃車，疑似因為司機未注意限高，開進巷弄內，導致貨櫃卡死電線桿天線，動彈不得，台電人員到場後，直言要先斷電才能進行下一步救援。
根據現場照片，事發地點為新北三重區後竹圍街，一輛長榮貨櫃車停在超商旁邊的巷弄，原來是貨櫃高度過高，卡到現場電線桿天線，導致車輛進退兩難，動彈不得，台電也隨即派出人員前往救援，到場勘察後，表示要先斷電才能進行下一步動作。
三重警方表示，事發原因疑為長榮司機未注意限高，將對司機進行開罰。
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