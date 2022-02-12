桃園市大園及觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣又直，每逢假日的深夜及清晨時段，經常吸引改裝車輛聚集競速，令居民不堪其擾。大園警方12日凌晨在大園區台15線及台61線平面道路沿線，實施「口袋戰術」，共攔查輛汽機車30餘輛、取締21件違規。

大園分局指出，大園、觀音因假日深夜人車稀少，常有改裝車聚集競速，相當吵雜，對此警方於12日凌晨0至4時出動23名警力，在台15線沿線的國際路及台61線平面道路，實施威力巡邏掃蕩及定點路檢勤務，針對改裝汽機車妨害安寧及酒後駕車等違規行為，加強攔檢盤查取締。

警方表示，12日凌晨共攔查30餘輛汽機車，舉發無照駕駛、變更車體等交通違規18件及酒後駕車3件，變更車體部分將通報桃園市政府環境保護局及監理單位召回檢驗。

警方強調，執法公權力不容挑戰，將持續編排防制危險駕車勤務，呼籲民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護道路交通安全。