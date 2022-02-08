美國商務部當地時間2月7日宣佈，將33家中國實體列入出口管制「未經驗證清單」，中國商務部發言人今天（8日）發布「答記者問」稱，中方對此堅決反對，呼籲美方應立即糾正錯誤做法。

中國商務部發言人表示，中方注意到美國政府有關公告。美方以所謂「無法令人滿意地完成最終用戶訪問而導致其誠信無法核實」為由，將中國實體列入「未經驗證清單」，中方堅決反對。

發言人指出，近年來，美方將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。

發言人呼籲，美方應立即糾正錯誤做法，回到合作共贏的正確軌道上來，與國際社會一道，為全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復甦多做貢獻。