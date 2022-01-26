高雄市再傳酒駕撞人事件！41歲陳姓男子26日駕駛小貨車行經鳳山區鳳松路時，車輛突然失控向右偏移，隨後撞上在路旁擺玉米攤的78歲曾姓老婦人，曾婦頭部及四肢多處擦挫傷，送醫治療後並無大礙，但警方對陳男酒測，發現其酒測值達0.3mg／l，陳男辯稱是前一天在家喝酒，酒精殘留所致，警方依公共危險罪將陳男移送高雄地檢署偵辦。

高市警鳳山分局文山派出所26日上午9時接獲民眾報案，稱鳳山區鳳松路有交通事故，警方隨即趕赴現場處理，警方調查後發現，陳男在前往上班的途中，忽然感覺身體不適，想要滑行靠右停於路邊休息，卻一陣暈眩，小貨車便失控撞上民宅。

附近鄰居聽到碰撞巨響後，紛紛出外查看，發現在路邊賣玉米的曾婦也無辜受到波及，曾婦遭撞後倒地不起，其頭部及四肢多處擦挫傷，鄰居見狀後緊急報案，救護人員到場後，立即將曾婦送往長庚醫院救治，經過治療，曾婦目前已無生命危險。

警方到場後，對肇事的陳男進行酒測，未料，陳男酒測值達0.3mg／l，已明顯超過法定標準值，陳男向警方辯稱，25日晚間自己在家中飲酒，沒想到上午準備出門上班還有酒精殘留。警方依公共危險罪嫌將陳男逮捕，詢後移送高雄地檢署偵辦。

鳳山分局呼籲，喝酒不開車，酒後找代駕，以免觸法又對自己及他人生命財產造成危害。另警方將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，更搭配機動巡邏警網攔查以杜絕酒駕，保護用路人生命安全。