酒駕肇事頻傳，立法院司法委員會今初審通過刑法第185之3條修正草案，酒駕初犯未肇事刑責，從現行2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科也提高到30萬元以下罰金，但其中對酒駕致人於死傷的刑度完全沒有變動，僅新增得併科罰金。國民黨立委江啟臣批評，肇事致死傷的最低刑度均未提高，無異是說一套、做一套，令人質疑杜絕酒駕的決心。

江啟臣指出，行政院長蘇貞昌稱酒駕致死等同殺人，法務部說朝不確定殺人故意修法，但今天司法及法制委員會完成刑法第185條之3初審，對於酒駕肇事致死傷的最低刑度完全沒有提高，根本難生遏阻效果，更與社會期待有落差，感到非常不解與遺憾。

江啟臣說，過去酒駕肇事致死平均量刑不到3年，法務部說是法院不重判，那為何不支持修法提高最低本刑，讓法官無法輕判？生命只有一次，法務部為什麼不同意用重刑嚇阻，還要我們容忍酒駕者一犯再犯？

江啟臣說，國人對酒駕深惡痛絕，特別是因而致人死傷，不只是奪人性命、更會毀人家庭，根本就不應該容許其有再犯機會，初犯就應該重罰嚴懲，給酒駕者當頭棒喝，不再讓其上路危害他人生命財產安全。

江啟臣質疑，在道路上飆車就適用刑法第185條的妨害公眾往來安全罪，只要初犯致人於死就可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，為什麼酒駕者要等到再犯才重懲？

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