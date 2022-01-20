警方對許男施以酒測結果超過標準值。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

許男不僅被查出酒駕，被警方查出機車中還藏有28顆子彈。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方將酒駕以及機車藏有28顆子彈地的許嫌逮捕後送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名許姓男子昨（19）日上午騎車行經新興區一處路口，因停等紅燈越線違規，遭巡邏警網攔下盤查，警方聞到許男滿身酒氣，實施酒測超過標準值，許男卻當場央求是否能請友人將機車騎回家，警方直覺有異，檢查機車赫見置物箱中的手提箱內藏有28顆具殺傷力子彈。

新興分局中山路派出所巡邏警網於19日上午9時20分許，行經新興區自立一路與七賢二路口時，發現一輛重機車停等紅燈時越線違規，警方趨前攔查，發現63歲的許姓騎士滿身酒味，於是對許男實施酒測，結果酒測值超過0.25毫克的標準值。

警方欲將許男帶回調查時，許男不斷表示自己就住在附近，可否讓友人先協助將機車騎回家停放，警方請許男配合先返回派出所，後續會依程序發還車輛，但許男仍堅持要請友人騎車，警方發現事有蹊蹺，告知許男若車中有貴重物品可先拿走，請許男打開機車檢查，結果許男打開機車置物箱後，警方發現內有一個手提箱，廂內藏了28顆子彈及1瓶擦槍油。

許男酒駕還身藏28顆具殺傷力的子彈，他辯稱之前當怪手，退休後四處遊玩，子彈是友人寄放，因當天整理家裡時翻出不曉得該如何處置，打算將子彈丟棄，不料途中竟因違規遭警方攔查，警方對許男說詞持保留態度，全案訊後先依違反槍砲彈藥條例與公共危險罪移送法辦。