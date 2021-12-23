《興櫃股》亞洲教育申請轉上市 17:222021/12/23 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲教育(6764)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，今年第二家國內台灣創新板申請股票上市。 亞洲教育為三貝德(8489)轉投資公司，實收資本額3.08億元，主要從事短期升學補習業務，2020年稅前淨利1.88億元，每股稅後盈餘4.48元。 櫃買股票債券發行 亮眼 兩新兵28日登興櫃 偉康科技攻數位金融 獲利攀升 #亞洲教育 #三貝德 #申請股票上市 #興櫃股 #申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》聯發國際明起競拍 每股底價68.52元 11:422021/12/23 財經 凍資王 上品掛牌漲五成 04:102021/12/23 財經要聞 大宇資業外補 11月每股賺13.47元 04:102021/12/23 證券．權證 瑞鼎IPO競拍最高價衝上600元 逼近天價612元 15:492021/12/23 財經 《興櫃股》瘋搶紅包 瑞鼎競拍超額認購6.45倍 12:162021/12/23 財經 潤隆建設「國賓大苑」旅館變豪宅 多名業者重金交保 08:252021/12/23 社會 《光電股》太極列上市500大報酬指數 第三代半導體開發有成 10:002021/12/23 財經 《興櫃股》台灣精銳現增發行新股案申報生效 擬下季上市 16:312021/12/23 財經 台股年底拚萬八 半導體正規軍扛大旗 12:092021/12/23 財經 唐鋒炒股案「古董張」員工助炒股撈6億 輕判10月徒刑 12:052021/12/23 社會 年前撥款 勞保紓困最多貸10萬 04:102021/12/23 社會新聞 財經熱門新聞 這區房價半年1坪飆5萬 內行揭殘酷真相：再觀望更慘 - 財經 EUV機台售價將飆至80億天價 台積電靠這點碾壓2死敵 - 財經 晶圓二哥遭開槍 28奈米更猛！罕見1舉動輾爆台積電 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 中美角力 崔天凱：不打無把握之仗 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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