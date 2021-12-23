亞洲教育(6764)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，今年第二家國內台灣創新板申請股票上市。

亞洲教育為三貝德(8489)轉投資公司，實收資本額3.08億元，主要從事短期升學補習業務，2020年稅前淨利1.88億元，每股稅後盈餘4.48元。

櫃買股票債券發行 亮眼
兩新兵28日登興櫃 偉康科技攻數位金融 獲利攀升
#亞洲教育 #三貝德 #申請股票上市 #興櫃股 #申請