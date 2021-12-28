和淞（6826）今（28）日向證交所送件申請股票上市，為今（110）年第25家國內公司（不含國內創新板）申請股票上市。

和淞科技公司負責人為應柔爾，公司實收資本額6.08億元，主要產品為高科技廠房廠務供應系統工程服務，去（109）年稅前純益為3.71億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.86元。