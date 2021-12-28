和淞28日向證交所送件 申請股票上市 18:402021/12/28 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和淞（6826）今（28）日向證交所送件申請股票上市，為今（110）年第25家國內公司（不含國內創新板）申請股票上市。 和淞科技公司負責人為應柔爾，公司實收資本額6.08億元，主要產品為高科技廠房廠務供應系統工程服務，去（109）年稅前純益為3.71億元，每股稅後盈餘（EPS）為4.86元。 台灣虎航今向證交所申請股票上市 《證交所》英瑞下月27日下市 #和淞 #申請股票上市 #日向 #證交所 #送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英瑞-KY 2022年1月27日終止上市 16:572021/12/17 財經 北極星藥業-KY今日向證交所送件申請第一上市 15:402021/12/27 財經 《興櫃股》亞洲教育申請轉上市 17:222021/12/23 財經 《興櫃股》台灣虎航申請上市 14:492021/12/28 財經 亞洲教育 申請創新板上市 04:102021/12/24 證券．權證 《證交所》北極星藥業-KY申請上市 15:232021/12/27 財經 證交所發布資安管控指引 04:102021/12/27 投資理財 證交所：競賽元旦開跑 04:102021/12/28 證券．權證 證交所虎年紅包袋 免費索取 04:102021/12/22 證券．權證 櫃買股票債券發行 亮眼 04:102021/12/23 證券．權證 福虎迎春紅包袋 證交所免費索取 16:032021/12/21 財經 財經熱門新聞 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 台股創新高卻暴賠！他哀號釣出一堆苦主：你不是最慘 - 財經 3家銀行理專行員爆盜領案 金管會一口氣開鍘2000萬元 - 財經 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。