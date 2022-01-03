隨著國人疫苗覆蓋率提升，且疫情控制得宜；台灣證券交易所再次與元富證券攜手合作，以實體及線上並行之型式，將於1月4～7日共同舉辦「Smart Taiwan 2022智慧台灣投資論壇2022」，為2022年的引資活動揭開序幕。此次也是證交所睽違一年再與元富證券合作舉辦實體及線上並行之引資活動，獲得海內外機構投資人高度關注。

證交所指出，近期元宇宙相關智慧連結應用議題熱門，此次引資活動便以相關概念為主軸，邀請海內外機構投資人與來自智慧製造、智慧城市、智慧家電、智慧醫療等產業之28家上市櫃公司進行實體及線上交流，有投資人了解台灣相關公司在新議題上之發展展望。

另外，為增添活動豐富度，更安排多場專題演講，延伸介紹與元宇宙相關之光學鏡頭產業前景及近期熱門的ESG、加密貨幣等議題，吸引投資人踴躍參與。

近年企業永續發展趨勢已從公司治理轉向全面重視ESG（Environmental環境、Social社會、Governance治理）。1月6日下午由證交所舉辦之英文專題演講，即說明台灣上市公司落實ESG情形、與國際接軌現況及投資價值，讓投資人瞭解證交所推動ESG的努力及成果，並提出臺灣ESG的未來願景。

接著由元富投顧資深研究員接續以「取像光學鏡頭於擴增實境之設計應用」為主題進行分享。

儘管疫情持續，證交所表示，將以創新策略及累積之經驗，即時因應疫情狀況調整引資型態，促進上市公司與國際機構投資人間之交流，活絡臺灣資本市場。