111年首發！證交所將於明（111）年1月4日（下周二）召開有價證券上市審議會，審議鼎基先進材料（6585）股票上市案。鼎基目前在興櫃交易，今日收在93.3元小跌0.4％，收盤均價為92.63元。

鼎基董事長為林勳臺，公司實收資本額6.15億元，主要產品包括熱塑性聚氨基甲酸酯（TPU）薄膜、TPU油封件、TPU管帶等；去（109）年稅前純益7613萬餘元，今年前三季2.94億元，每股稅後盈餘（EPS）各為1.02元、3.77元。