證交所表示，「111年召開股東常會日期事前登記作業」，於今（4）日上午9點起開放登記，所有上市櫃及興櫃公司中，已有93.69％搶先完成登記。其中，有12天為黃道吉日，每天80家的限額，均已被各公司登記完畢。

證交所統計，今（111）年股東常會日期事前登記作業從今日上午9點開放登記，經統計，截止上午10點30分止，上市、上櫃及興櫃公司共計1914家已上線登記其預定股東常會召開日期，占全體上市、上櫃及興櫃公司2043家數比率93.69％；其中，上市公司有897家已上線登記，占全體上市公司960家數比率93.44％。

另經統計，5月27日、6月8日、14日、15日、16日、17日、21日、22日、23日、24日、27日及29日等，共有12天股東常會日期已登記額滿（每日80家）。

證交所提醒，尚未上線登記的公司，最遲應在3月15日前上線登記，以免違反資訊申報作業辦法。