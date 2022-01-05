根據櫃檯買賣中心統計，截至1月4日上午11點止，上櫃公司及興櫃公司分別有746家及279家上線登記其預擬股東常會召開日期，目前已有13天的股東常會日期登記達每日80家額滿上限。

111年度上市上櫃興櫃公司股東常會日期事前登記作業從4日上午9點開放登記，根據櫃買中心統計，截至1月4日上午11點止，上櫃公司已有746家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司788家數比率為94.67%；興櫃公司有279家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司295家數比率為94.58%。

櫃買中心表示，5月26日、5月27日、6月8日、6月14日、6月15日、6月16日、6月17日、6月21日、6月22日、6月23日、6月24日、6月27日及6月29日等13日之股東常會日期已登記額滿(每日80家為上限)。

櫃買中心同時提醒尚未上線登記之公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報相關規定。