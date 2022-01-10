momo富邦媒（8454）10日公告2021年12月合併營收約為新台幣80.1億元，年增約23.6％。第四季合併營收逾268.7億元，創單季歷史最佳表現，年增30％，全年度營運登峰，合併營收約新台幣884億元，較2020年同期成長31.5％。富邦媒2021年12月單月、第四季、及全年營收皆再次刷新歷史同期新高紀錄。

富邦媒表示，2021年momo網路購物12月維持強勁的營運表現，年增約26.5％，業績占比持續突破9成。行動購物業績較2020年同期成長32％，在網購業績佔比近8成。「雙12」熱絡的買氣為推升成長的動能之一，活動檔期參與盛會的消費人數年增逾3成。迎接年末的出遊潮，飯店票券亦有優異的銷售表現。高回購率的商品如魚油、雞精、益生菌等保健食品，以及衛生用品、專櫃高端保養品皆維持亮眼的銷售成績。而2021年12月有購會員數呈雙位數成長，顯見會員黏著度持續提升。

2022農曆春節倒數計時，momo推出《美食年貨節》為農曆春節置辦商機加足馬力，祭出圍爐年菜、年貨生鮮、春節禮盒、涮嘴零食與蔬果等下殺5折起的優惠活動。1月15日前還可參加「開運登記抽好禮」活動，消費1500元可參加登記抽Apple Watch S7、滿1000元登記抽小瓜呆脆笛酥玩具收納凳組等好禮。

迎接虎年的到來，momo購物網做足準備，開春第一檔集點加價購虎虎生風，特別與日本迪士尼超人氣卡通角色「跳跳虎」合作，推出收納袋、隨身噴霧機、負離子吹風機、LED藍牙音箱等6款官方授權獨家限量周邊商品。即日起至2月7日於momo購物網消費集點滿1~6點，可以1~499元兌換，限量5萬件。