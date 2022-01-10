受到矽利光市場供不應求帶動，專業特用化學材料通路商崇越電通（3388）2021年12月合併營收仍挺在8億元的關卡之上，以8.17億元寫下連續五個月站穩8億元的佳績，也帶動全年營收直奔94.32億元，首度以9字頭寫下歷史新高。

崇越電10日公布營收，2021年12月合併營收8.17億元，表現雖不若11月的8.78億元，呈月減6.87％，惟相較於去年同期，仍呈年增7.52％，另2021年全年合併營收達94.32億元，亦較2020年，成長19.15％，分別拿下歷年同期新高以及歷史新高。

崇越電指出，2021年接單暢旺，各類型產品訂單出貨持續強勁，特別是消費性電子及車用產業占比及金額均明顯成長。此外，先前受到疫情影響較深的化妝品產業也逐漸從谷底復甦，運動休閒產業同樣隨著近期歐美各國陸續解封，占比逐漸回復至正常水準。

著眼於缺料的困境仍未解除，展望未來，崇越電表示，未來仍將密切觀察後續市況，惟對於2022年整體營運仍持審慎樂觀的看法。