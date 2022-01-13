被動元件通路商日電貿（3090）去年營收重返百億，創下營收新高紀錄，以去年前三季獲利進度來看，法人預估日電貿全年每股盈餘可望挑戰4.6～4.7元，為2018年以來新高水準；展望2022年，日電貿仍看好各類被動元件需求，尤其是鋁質電容因擴產相對不易，未來將逐漸在電源上拉高滲透率，看好鋁電中長期成長潛力。

日電貿為國內第一大被動元件通路商，全年營收僅二次突破百億，除了2018年寫下107億元的輝煌紀錄之外，2021年雖不見大幅度的產品漲價潮，全年營收仍以109.1億元刷新營收紀錄，年增率達18.1％，獲利雖然不如2018年大賺8.56元出色，但法人以去年前三季獲利已達3.75元初估，日電貿2021年獲利有機會挑戰4.6～4.7元，以日電貿前一年度盈餘發放比率高達92％計算，今年度配息挑戰4元以上，隱含現金殖利率超過8％。

日電貿的代理線已趨於完整，鋁質電容、MLCC分別代理佳美工、三星電機等日、韓廠的產品線，鉭質電容方面，日電貿也是基美的代理商，由於2021年下半年開始，手機、NB等消費性電子產品需求轉弱，因此日電貿在庫存策略上，轉向集中於大尺寸MLCC及全年均短缺的鋁質電容，即使標準型MLCC需求出現波動，但是特殊應用的大尺寸MLCC價格盤堅，日電貿暫無庫存跌價損失風險。

至於價格方面，日電貿認為，2021年被動元件漲幅不大，加上各類原材料價格飆漲，墊高被動元件廠的成本結構，因此2022年上半年被動元件價格不易大跌。

日電貿13日股價平盤作收，收盤價52.5元，在被動元件類股中，股價表現相對穩定。