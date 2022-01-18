東協地區2022年啟動區域整合RCEP，佈局完善的台灣企業未來10年都可以靠它吃穿。CRIF中華徵信所18日表示，2021年全體上市公司（含KY股）在東協10國認列轉投資收益將超過3100億元，並可能高達3117億元，不僅創下歷史新高，並較2020年的認列收益的951億元大幅成長228％。

CRIF中華徵信所最新統計，全體上市公司2021年前3季，在東協10國共投資1151家轉投資事業，認列投資收益就高達2347.09億元，較2020年同期的認列投資收益610.24億元，大幅成長284.62％。

全體上市公司的東協地區的獲利大收穫，CRIF中華徵信所總編輯劉任指出，最大關鍵在於海運三雄萬海、長榮海及陽明各有一家子公司出現獲利爆發性成長，3家公司合計認列投資收益高達1083.94億元！

CRIF中華徵信所分析，海運三雄當中，Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd、陽明（新加坡）私人有限公司在2020年同期投資收益各僅22.83億元、0.65億元；長榮旗下的Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.則是2021年6月才新成立的新子公司。

CRIF中華徵信所推估，上述3家公司在第4季合計仍可貢獻360億元的投資收益。

此外，聯發科技旗下的MediaTek Singapore Pte. Ltd.可望貢獻約110億元投資收益，加上其他上市公司東協子公司在第4季合計則也可再貢獻約300億元投資收益，因此，估計全體上市公司2021年來自東協10國的投資收益可望創下3117億元的歷史新高。