台灣線上零售業龍頭富邦媒momo(8454)110年12合併營業收入80.1億元，年增約23.6%，為歷年同月新高，累計2021年第4季合併營收逾268.7億元，為單季歷史新高，隨著農曆春節將至，momo推出《美食年貨節》為農曆春節置辦商機加足馬力，可望為1月營收挹注動能。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，110年12月合併營收約80.1億元，年增約23.6%，為歷年同月新高，累計2021年第4季合併營收逾268.7億元，年增約30%，為單季歷史新高，110年合併營收約884億元，年成長31.5%，再創歷年新高。

富邦媒表示，「雙12」熱絡的買氣為推升成長的動能之一，活動檔期參與盛會的消費人數年增逾3成；迎接年末的出遊潮，飯店票券亦有優異的銷售表現。高回購率的商品如魚油、雞精、益生菌等保健食品，以及衛生用品、專櫃高端保養品皆維持亮眼的銷售成績。

就各業務來看，富邦媒表示，momo網路購物110年12月維持強勁的營運表現，年增約26.5%，業績佔比持續突破90%；行動購物業績較去年同期成長32%，在網購業績佔比近80%，12月有購會員數呈雙位數成長，顯見會員黏著度持續提升。

隨著111年農曆春節倒數計時，momo推出《美食年貨節》為農曆春節置辦商機加足馬力，祭出圍爐年菜、年貨生鮮、春節禮盒、涮嘴零食與蔬果等下殺5折起的優惠活動，1月15日前還可參加「開運登記抽好禮」活動，有助於1月業績表現。