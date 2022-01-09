不少家庭會趁春節邀請親戚來家裡吃年夜飯，不過一名人妻抱怨，因為公公過世，老公把婆婆接來他們的租屋處同住，不料婆婆決定今年要在他們家吃年夜飯，還把全家族14人一起找來，事後婆婆得知她反對，還嗆「不然妳年夜飯回娘家吃」，讓她氣憤直呼，「真的很想趕她出去」。

一名人妻在臉書社團《靠北租屋2.0》發文表示，她和老公在外租屋兩年，但今年因為公公過世，所以老公把婆婆接過來同住。她提到，每逢過年婆婆都會邀請親戚到老家吃年夜飯，但今年因為住在他們家，因此年夜飯就改在他們的租屋處吃，讓她相當傻眼。

她指出，親戚加上小孩最少有14人，但他們家才20坪大，只有一間客房，根本塞不下這麼多人，且人多必定熱鬧，也擔心會影響到鄰居休息。

事後她向老公抱怨，但老公把她的想法轉達給婆婆後，婆婆竟當她的面嗆，「不然妳年夜飯回娘家，我也沒意見」，讓她氣憤直呼，「沒想到租屋蟑螂就在我們家，真的很想趕她出去」。

不少網友看完紛紛留言建議，「就回娘家阿，妳老公擺爛你就別太有責任感，讓他去收拾就好」、「你老公在搞笑嗎，我覺得你先把老公趕出去比較實在」、「既然婆婆都說你可以回娘家了，就不要糾結了」、「怎麼不是你們搬回婆家住，省租屋的錢」。