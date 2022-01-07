記憶體模組廠十銓（4967）去年第四季營收回溫，單季營收約20億元，季成長約13%，2021年全年營收攀高至76.53億元，年增約2%。公司看好5G等需求仍在，今年營收目標92億元。

十銓科技公布12月營收6.38億元，年增15.68%，月減13.86%，第四季營收20.07億元，季增13%，2021年1~12月營收76.53億元，年增2.02%。2021年全年受疫情衝擊，導致長短料、供應鏈斷鏈、塞港缺櫃等狀況，十銓在逆境中適應變化拼成長，全年策略性產品銷量超越2020年。

綜觀目前記憶體市場，十銓指出，PMIC、網通及車用IC等仍短缺，受到DRAM價格波動及需求變化，加上近期西安封城事件，使得供應鏈再次面臨調整產能與訂單策略。十銓認為DRAM供不應求將逐步獲得改善，後續疫情帶來的連鎖效應待觀察。至於5G、IoT、資料中心、伺服等龐大的記憶體需求並未消失，尚待拉貨動能重啟。

十銓積極搶攻全球市占率有成，旗下T-FORCE電競品牌占居全球第三，且在北美電商平台及各大國際媒體登上Best Sellers。看好記憶體產業向上，公司持續拉高電競、工控高毛利產品占比，有助提升利潤。十銓2022年營運目標為年營收92億元，年增約2成。