台積電(2330)今日舉行法說會，再度有驚艷的業績展望，台積公司看今年晶圓代工產值年增2成，台積電又是強勁成長的一年，公司持續大舉擴產，且製程持續揚升，對未來幾年的展望持續樂觀，台積電長期的營收複合成長率上調至15~20%，毛利率上調至53%以上，台積公司也將持續再創奇蹟。

台積電今日法說會的亮點大致有八大項，財報及對今年第一季以及全年展望都優於分析師預估，資本支出持續暴衝，亮點整理如下：

一.去年第四季，獲利優於預期。台積電2021年第四季營收157.4億美元，美元營收季增5.8%，再創新高。新台幣營收為4381.9億元，季增5.7%，亦創歷史新高。毛利率持續攀升，達52.7%，季增1.4個百分點；歸屬母公司淨利新台幣1662.3億元，再創單季歷史新高，每股純益6.41元。

台積電2021年總營收1兆5874億元，續創年度歷史新高，年增18.5%；全年毛利率51.6%，較2020年下滑約1.5個百分點，歸屬母公司淨利5965.4億元，同創歷史新高，年增15.2%，每股純益23.01元。

二.台積電今年第一季展望優於預期。公司對本季營運看法持續樂觀，單季營收預計達166~172億美元，再創新高，季增率5.5~9.3%，中間值的季增率約為7.4%。全年展望亦樂觀，看好今年仍是強勁的成長年，全年美元營收預估比去年成長25~29%，亦再創新高。

台積公司指出，第一季高效能運算需求持續強勁，車用電子需求進一步復甦。並預估本季毛利率續揚，將達53~55%。本季營業利益率約42%至44%，也比上季的營業利益率41.7%續揚。

以新台幣兌美元27.6元計，台積電本季營收預計在新台幣4581.6億元~4747.2億元，季增4.6~8.3%，也再創新高。

三.台積電今年美元營收年增率上看29%，優於預期。

台積電看好今年仍是強勁成長的一年，總裁魏哲家表示，今年全球晶圓代工產值可望成長20%，預期台積電今年美元營收可望成長25%至29%。魏哲家表示，包括市占率提升、漲價效益及出貨量增加，成為台積電今年營運成長動能。

四.台積公司提升長期毛利率目標。台積電先前表示將維持毛利率在50%以上，今日再上調長期毛利率預估至53%以上。台積公司並預估本季毛利率續揚，將達53~55%。

五.今年資本支出持續大增並再創新高。

台積公司繼去年資本支出達約300億美元新高，今年資本支出預估大舉提升至400億美元至440億美元，年增幅達33.3%~46.7%。

台積電宣布，預估今年資本支出規模在400億美元至440億美元，相較去年的300億美元新高，年增幅度達33.3%~46.7%。

台積電先前陸續宣布，將於日本，以及在高雄設廠之計畫；隨著台灣及海外建廠的計畫增加，今年資本支出上看440億美元，再創新高。至於歐洲投資設廠一事，台積電董事長劉德音今天表示，目前仍處於非常初期評估階段。

六.台積電預計今年晶圓代工都將吃緊，台積公司總裁魏哲家表示，供應鏈為確保供應穩定，預期將維持較高的庫存水位，且將持續較長一段時間，也將帶動台積電今年全年產能持續吃緊。

台積電看好5G及HPC將會是未來幾年的大趨勢，晶圓代工供不應求的情況會延續到2022年一整年，預期今年全球不含記憶體的半導體市場產值年增9%，預計今年晶圓代工市場年增率約20%。台積公司仍優於平均，2022年美元營收估年增25~29%並再創新高。

以各個應用來看，台積電指出，今年高效能運算及車用電子平台業績成長將優於公司整體水準，物聯網平台表現與公司整體水準相當，智慧手機平台接近公司的平均水準。

七.台積公司對未來幾年看法持續樂觀，長期的營收年複合成長率由原本設定之10～15%，提高到15～20%。

台積電公司過往設定的營收年增率在5~10%，去年已提升公司未來幾年的營收年複合成長率至10～15%，本次法說會再提高目標到15～20%。

八.台積電持續積極提升製程，鞏固技術領先之地位。

台積電積極轉進先進製程，台積公司總裁魏哲家表示，3奈米製程進展符合進度，將於今年下半年量產。3奈米製程將主要應用於高效應運算及智慧手機領域，預期3奈米將是繼5奈米之後，另一大規模世代製程。相較5奈米，3奈米量產第一年會有更多新產品設計定案，強化版的3奈米量產時間，將在3奈米量產一年後。

此外，台積電總裁魏哲家指出，因應影像感測器及非揮發性記憶體等特殊製程強勁需求，台積電將在中國大陸、日本及台灣擴充28奈米製程產能。

針對半導體廠相繼擴產，28奈米市場是否會面臨供過於求疑慮，魏哲家認為，5G、高效運算應用，以及終端裝置半導體含量增加，加上多鏡頭帶動CMOS需求，都將推升成熟製程需求成長。