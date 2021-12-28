國內首家獲准登錄興櫃戰略新板的電子檢測廠商東研信超-新(6840)向櫃買中心提出轉板申請，預計1月4日正式轉入興櫃一般板。在戰略新板對投資人有資格限制下，東研信超依然創下戰略新板公司最佳交易紀錄，1月4日正式轉入興櫃一般板後，因投資人不再有資格限制，所有人都能參與投資，預期交易情況可望再升溫。

東研信超為集檢測、認證與技術服務為一體的綜合性第三方機構，同時是兩岸唯一囊括全球前三大NB品牌(聯想、惠普、戴爾)認可的驗證實驗室夥伴，並獲多家一線消費性電子產品大廠指定，且在NB、平板電腦、工業電腦與電競等相關領域，均擁有高市占率。

受惠5G、WiFi6/6E相關技術檢測需求大幅成長，東研信超上半年合併營收3.88億元，年成長28.47％，稅後淨利0.62億元，年成長2.5倍，每股稅後盈餘2.71元。累計前11月合併營收7.58億元，已超越去年全年營收表現。

預期未來在5G市場滲透率逐步提高，應用範圍將更加多元化，公司已於今年完成台灣及大陸共三處進行檢測產能擴充，5G、WiFi6/6E檢測的營收占比將持續提升，為公司營收獲利表現新添成長動能。