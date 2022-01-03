中正區防疫旅館發生三例Omicron群聚個案，中央流行疫情指揮中心今將2例改列為本土病例。北市觀傳局指出，在確保旅館硬體設備皆符規定前，已請該旅館暫停收客，若無法符合規定，則擬暫停其防疫旅館資格。

觀傳局說明，為確保旅館環境、設備等安全無虞，本府已於本周安排空調專家、衛生單位至現場查核，在確保旅館硬體設備皆符規定前，已請該旅館暫停收客，再由專家團隊決定是否繼續接待新旅客，若無法符合規定，則擬暫停其防疫旅館資格，而飯店後續訂單由本局協助轉介到其他旅館。