國民黨立委蔣萬安去年喜迎「二寶」，事隔10年再當奶爸，他日前也在臉書透露，隔了10年等於說重新回味手爸爸的感覺，就覺得哇好可愛喔！而他也希望未來在台灣也可以看到像北歐他們一樣有「拿鐵爸爸」，也就是年輕爸爸推著嬰兒車一手拿著咖啡的畫面。

蔣萬安的假日日常，除了是民代也是超級奶爸，邊開會還要邊哄小朋友，抓緊寶寶睡覺時間確認工作行程，但有時候寶寶醒來，也得趕緊將工作模式換成育兒模式。蔣萬安日前在臉書曝光的影片中談到，「我其實一直很希望，未來在台灣我們也可以，看到像北歐他們一樣有拿鐵爸爸，基本上瑞典有很好福利政策，給予父母很好的福利，他們其實最近很流行，不管是走在街上或是在公園，看到很多年輕爸爸，推著嬰兒車一手拿著咖啡，他們很鼓勵這樣的風潮，他們叫這拿鐵爸爸，覺得這樣很帥氣。」

而蔣萬安也在臉書寫下，生育是一個家庭的大事，會繼續努力，打造更完善的育兒環境，做職場爸媽們最堅強的後盾。對此，不少網友亦留言表示，「蔣委員說的很確實」、「加油」、「我們家就是爸爸主帶孩子」、「北鼻真的好可愛」、「很有才智」。