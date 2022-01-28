34歲女星湯洛雯過去演出代表作《愛·回家》出道，兩年前她大方認戀「許志安小三」黃心穎的前男友馬國明，近年來小倆口越愛越高調，湯洛雯也不時在IG分享近況，昨(27日)她發文透露工作到凌晨5點，今天早上9點睡到一半被鄰居敲牆碰撞聲吵醒，讓她哭笑不得，並在限時動態附上影片。

湯洛雯是男演員湯鎮宗的女兒，2012年參加港姐選拔，榮獲「旅遊大使獎」及「美麗昇華大使獎」兩大獎，她原本是是港姐冠軍熱門人選，可惜止步在前6強，後來還是如願簽入無綫電視成為藝人，隔年演出《愛·回家》一炮而紅，2019年她的好友黃心穎因許志安風波在《法證先鋒IV》中被刪掉戲份，湯洛雯急忙救火，同時也傳出她與黃心穎前男友馬國明擦出火花，隔年兩人公開認戀。

湯洛雯曬出隔壁啪啪啪聲影片。（圖／翻攝自roxannetong IG）

去年馬國明被問到何時打算和湯洛雯結婚？他表示兩人當然是以結婚為前提交往，然而因為目前工作忙碌，手上要拍戲的一檔接一檔，暫時沒有時間考慮人生大事，但不忘強調不會偷偷來，如果有好消息，自己第一時間會親口公開，「不用看報導去猜，喜事來時我們一定率先宣布。」

而湯洛雯這頭也是為工作忙得不可開交，昨她罕見曬出豪宅閨房內部照片， 只見她拍了房內的電視機，牆邊出現啪啪啪的敲牆聲音，讓她無奈說：「昨晚凌晨5點收工，今天早上9點（鄰居）就開始（裝修），一會兒下午3點又得工作到凌晨4點，在這一刻我真不知道如何去形容我的心情」，又說：「最近真的累，每晚凌晨四五點收工，六點睡，早上九點樓下準時開工裝修，無力感飆升中…」，引來粉絲回：「去男友家睡啦」、「Take vitamins and be safe 」、「超靚&加油」、「買個耳塞不知道有沒有幫助」。