職業軍人阿強（化名）獲邀參加鄰居兄長慶生會，眾人酒酣耳熱後，他竟偷偷潛入大嫂房間，對她上下其手猥褻，女方一開始以為是丈夫求歡，直到阿強喊了一聲「大嫂」，女方才驚覺受辱，事後報警提告求償60萬元。高雄高分院判決阿強賠償15萬元定讞。

根據判決，阿強2018年9月某日晚上，參加從小一起長大的鄰居大哥慶生，眾人飲酒歡聚到凌晨3、4點，女主人回房休息，阿強竟然潛入房內，先一手遮住女子眼睛，另一手不斷上下撫摸。

當時女方誤以為老公求歡，以手推擋肩膀明示拒絕，但阿強仍不斷伸出狼爪，直到他喊了聲「大嫂」，女生才驚覺不對，要求他立刻離開。

女方指出，當時他一邊強吻時一邊說，「大嫂，你要不要知道大哥的一些秘密」，這才發現不對怒斥「你知不知道我是誰」，阿強還回說，「我知道你是大嫂」，她則回稱「你趕快出去我房間，我不想看到你，我小朋友在旁邊睡覺」。

事後考量雙方是多年鄰居且兩代友好，女方家人曾給機會讓阿強出來道歉，但女方親友痛批，考量阿強是軍人且與女友論及婚嫁，又住在家裡附近，其實不想走法院，但他死不認錯，家人覺得太過分了，才去派出所。

屏東地院審理，阿強為逞一己私慾，漠視對方意願，導致女子身心受創，事後更狡飾辯詞，難認有悔意，判他賠15萬元。上訴二審，高雄高分院駁回，賠償15萬元定讞。刑事部分一審依強制性交罪判刑4年，仍上訴中。