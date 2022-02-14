台南棒球場正為新球季開打進行草皮維護保養，統一獅全隊移師高雄國慶青埔棒球場進行春訓，為了讓選手無後顧之憂專心投入練習，後勤部隊將許多軟硬體設施都搬到高雄，就連選手的胃也都照顧無微不至，光是冰箱就有11種不同種類飲品讓球員選擇。

獅隊擁有母企業食品作為後盾，春訓冰箱中總是擺滿各式飲品，其中包括牛奶、豆漿、米漿、咖啡、拿鐵、氣泡水及果汁等11種不同種類飲品，隨著練四休一的節奏，每4天為一周期，準備將近800罐飲品讓選手、教練與工作人員，在練習空擋之餘能夠適時補充個人所需能量，維持最好身體狀態投入春訓訓練。

每個選手也都有各自飲料喜好，投手邱浩鈞無甜不歡，飲料一定要選擇有糖的；陳重羽說自己有本錢，最愛喝全脂的瑞穗鮮乳；前旅美投手胡智為則是延續在美國的習慣，最愛喝無糖黑咖啡，果汁選擇方面他則喜歡葡萄汁，因為他覺得柳橙汁是早餐限定。

餐點方面，球隊管理吳志峯也是絞盡腦汁，因為投手與野手練習時間各自不同，為滿足選手用餐需求，不同時段要準備六種不同午餐，另外還有香蕉及點心讓選手享用。過去春訓期間，都要使用將近4000多雙竹筷，近年來球隊倡導環保，也特別要求大家自備環保餐具，減少垃圾與自然資源消耗，為地球盡一份力。

另外為落實防疫政策，醫療防護團隊不只要監控每個選手身體狀況，每天安排幫選手進行例行治療，結束後都要用酒精擦拭過每個使用的器材與治療床，就是為了給選手最完善的照顧。