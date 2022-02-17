富邦悍將郭俊麟前年5月動右手韌帶置換手術，動刀後今年迎來首個完整春訓，目前進度良好，趕上開季沒有問題，投手教練林正豐也直言，郭俊麟有很高機率能進入先發輪值中，但對於他會有「使用說明書」，球數會有所限制，休息天數也會拉長。

郭俊麟2020年動TJ手術，去年9月中開始在二軍出賽，在11月升上一軍，在一軍先發出賽2場，共投6.2局、自責分率1.35，季後隨隊訓練，目前春訓進度良好。

林正豐表示，目前郭俊麟的進度都很OK，開季有很大機會能夠競爭先發輪值，但有鑒於他手肘動過刀，因此在先發後的休息天數會拉長，「至少會休7天以上。」

為了保護郭俊麟不再受傷，林正豐也查了許多關於TJ手術的資料，也詢問有過相關經驗的人，「我看資料是說動完刀後的第一年球季大約是投45局左右，去年季末回來，大約20.2局，還沒達到術後回歸的門檻，今年我們還是會保護他的方式來運作。」

林正豐說：「郭俊麟今年投球局數會超過45局，但每一場比賽會用投球數來限制他，也會讓他跟一般正常的先發輪值休息天數會不太一樣。」

教練團也希望郭俊麟能夠投完整季，但今年「投1至少休7」的調整方式，恐會成為他最大難題之一，「休息天數拉長對先發不是太好，也會不太好調整，但有與他溝通過，還是希望他能朝這方向努力。」

因為郭俊麟的「使用說明書」，教練團因此必須要多準備1、2位本土投手，去填補郭俊麟休息時的先發輪值空缺。目前富邦設定12名本土先發投手，除了江少慶、郭俊麟外，還有陳仕朋、游霆崴、陳鴻文、范玉禹、楊彬、陳韋霖、李子強、溫展樂及洪聖欽。

林正豐表示，這12人中不論一、二軍，會有8、9位是固定先發輪值，剩下的人可能就會轉往長中繼，「現在就等自辦及官辦熱身賽完後再來評估人選，現在也只是分流訓練，每個人都有競爭一軍的機會。」

郭俊麟也知道教練要保護他的用意，他笑著說：「這樣也還不錯，之前在日本也曾遇過先發一場後就被抹消，然後再等待下一次登錄。」現階段他牛棚多以速球為主，慢慢加入變化球，「目前控制、尾勁都還不錯，也有照自己的方向在走。」