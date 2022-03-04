韓國2月通膨率攀升至3.7％、接近10年高點，且連續11個月高於韓國央行設定的2％目標。分析師預期，在俄烏危機導致油價飆漲之際，韓國央行恐面臨更大升息壓力，今年可能再升息三次。

韓國統計局4日公布，2月消費者物價指數（CPI）年增3.7％，高於1月的年增3.6％與市場預估的3.5％，但略低於去年11月的10年高點3.8％。若按月來看，2月CPI月增0.6％，增幅與1月相同，但高於市場預估的0.5％。

排除波動劇烈的食品與能源價格後，韓國2月核心CPI年增2.9％，不僅高於1月的2.6％，增幅更創下2009年6月以來最高。2月核心CPI月增0.4％，較1月的0.6％增幅放緩。

花旗集團預估，為了抑制通膨飆升，韓國央行今年可能再升息三次，時機可能是4月、7月與10月、每次升息一碼，最終將利率升至2％。花旗預估，韓國今年通膨率可能升至3.3％。