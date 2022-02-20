二極體廠強茂(2481)1月合併營收為13.17億元，年增25.71%，日前強茂董事會通過以每股80.8元公開收購虹冠電(3257)已發行普通股股份，除基於財務性投資目的，亦希望能尋求雙方進一步合作，本週外資及投信積極買進，激勵強茂創2021年12月27日以來最高收盤價。

強茂產品包括二極體、TVS突波抑制器及電晶體，近年來專注於MOSFET、IGBT、FRED、Schottky、ESD Array等相關產品之設計開發，並佈局第三代半導體材料碳化矽(SiC)，可應用於資料中心、工控、車用，電動車及5G等高階市場；日前強茂董事會通過，以新台幣每股80.8元公開收購取得虹冠電已發行之普通股股份，公開收購期間為2022年2月16日至3月17日止，預定最高收購數量為2400萬股(約30%股權)，最低收購數量為400萬股(約5%股權)，若收購股權比率達最低收購股數，此次公開收購即為成就。

強茂表示，此次公開收購取得虹冠電普通股股份，主要係基於財務性投資目的；中長期而言，強茂投資虹冠電除了可以認列合理的投資收益外，亦希望能據此尋求雙方進一步的合作，包括但不限於：擴充產品線組合、資源整合及其他策略性合作，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。

強茂1月合併營收為13.17億元，年增25.71%，強茂預估，今年第1季將優於去年同期，全年業績也將優於去年。

外資及投信自2月10日以來天天買進，其中投信自1月24日至2月18日天天買超，累計共買超14610張，強茂18日以109元作收，創下2021年12月27日以來新高。