螺絲大廠世豐(2065)2021年全年合併營收達新台幣28.59億元，受惠美洲地區DIY居家裝修應用領域訂單保持穩定，加上建築工業應用領域需求穩步攀升，帶動2021年營收繳出年增26.89%，由於世豐持續深化產能自動化、提升生產效率等策略，加上去年下半年船運缺艙缺櫃情況逐步緩解、以及產品漲價效益逐步展現，挹注整體營運獲利能力不畏股本膨脹66%影響，2021年稅後淨利仍達2.76億元、每股稅後盈餘(EPS)達5.42元，分別年增81.40%、60.36%，隨著集團整體營運規模隨著客戶訂單需求同步放大，帶動世豐整體營收、稅後淨利已連續4年繳出歷史新高之亮麗成績單。去年全年擬配息5.14元，現金殖利率達10.58%。

世豐表示，受惠歐、美地區陸續解封，帶動DIY居家裝修應用、建築工業應用領域旗下大客戶訂單需求快速成長，加上，集團近年來積極投入長尺寸螺絲產品研發，提供全尺寸齊全產品線滿足客戶一站式購足需求，且擁有國內先進烤漆、噴頭表面塗裝螺絲廠等競爭優勢，持續深化集團對於歐、美地區整體業務接單動能，帶動2021年美洲、歐洲銷售金額較前一年成長25.63%、73.60%，占整體營收比重分別為67.31%、8.96%。

世豐進一步表示，隨著集團2020年底調整產品結構、客戶接單策略優化等策略效益於2021年逐步擴大顯現，且同時透過內部自動化生產管理結合外部重要供應夥伴彈性供應鏈整合，有效提升整體產能稼動率達到良好水準，同步針對上游盤元原物料價格上漲，集團亦陸續採取漲價措施，加上持續精進營運成本、費用良好管控，2021年整體毛利率、營業利益率分別為19.91%、12.20%，較2020年的16.54%、8.99%大幅優化，展現集團整體營運管理良好效能。

世豐(2065)董事會通過110年第四季合併財務報告，去年全年營業收入28.59億元，營業毛利5.69億元，營業利益3.48億元，稅前淨利3.42億元，本期淨利2.75億元，歸屬於母公司業主淨利2.75億元，基本每股盈餘5.42元，較前年的3.71元上升。外資回頭敲進，世豐周三一度觸及49元之去年9月6日以來之半年高價，收漲1.04%或0.5元，報48.6元。

世豐考量公司資本公積充沛且財務體質健全，今日經董事會決議通過2021年第四季擬配發每股4元現金股利，包括盈餘配發3元、資本公積配發1元，若加計2021年第三季董事會決議通過配發每股1.14元現金股利，2021年合計配發每股5.14元現金股利，股利配發率達94.8%，以2月23日收盤價48.60元計算，現金殖利率達10.58%，以期將公司營運回饋給全體股東共享。