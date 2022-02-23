中華電（2412）23日董事會通過盈餘分配案，2021年盈餘將於2022年配發現金股利每股4.608元，配發率99.96％，以23日收盤價125.5元計算，股息殖利率3.67％，總計今年將發出357.46億元現金股利。

董事會同時通過2021年財報，全年營收2104.77億元、稅後淨利371.94億元，歸屬母公司業主之淨利357.53億元，每股盈餘4.61元。

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