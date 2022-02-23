中華電每股配發現金股利4.608元 配發率99.96％ 19:172022/02/23 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電（2412）23日董事會通過盈餘分配案，2021年盈餘將於2022年配發現金股利每股4.608元，配發率99.96％，以23日收盤價125.5元計算，股息殖利率3.67％，總計今年將發出357.46億元現金股利。 董事會同時通過2021年財報，全年營收2104.77億元、稅後淨利371.94億元，歸屬母公司業主之淨利357.53億元，每股盈餘4.61元。 《科技》台封測今年產值估增10.6％ 族群可攻可守 《興櫃股》旭德去年獲利寫次高 每股賺2.03元、擬配息1元 #中華電 #配發現金股利 #配發率 #每股 #日董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 帆宣去年每股賺8.24元 派息4.5元 04:102022/02/22 證券．權證 《電子零件》欣興去年獲利續飆高 每股賺8.98元、擬配息3.4元 07:442022/02/23 財經 《航運股》宅配通2021年獲利第三高 擬配息2.1元 17:052022/02/23 財經 《半導體》智原去年每股大賺4.65元 Q1淡季不淡 15:232022/02/22 財經 華新去年每股賺4.27元 創高 04:102022/02/23 證券．權證 聯致 配發現金股利0.15元 04:102022/02/19 證券．權證 華新去年EPS 4.27元創新高 每股配息1.6元 19:182022/02/22 財經 國邑*22日每股45元掛牌興櫃一般板 09:292022/02/22 財經 鉅明董事會決議分配現金股息2.5元 17:412022/02/22 財經 《資訊服務》系微去年獲利創10年來新高 擬配息5.2元 08:522022/02/22 財經 《光電股》外資賣超 大立光走弱 17:392022/02/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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