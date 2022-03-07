方仰寧親自前往七股區採購150斤的紅蔥頭。（台南市警察局提供／張毓翎台南傳真）

許多收到局長親製紅蔥酥罐的女性人員驚喜連連，直呼「好幸福！」（台南市警察局提供／張毓翎台南傳真）

婦女節前夕，台南市政府警察局長方仰寧為表達對女性同仁的感謝，特別前往七股區採購150斤的紅蔥頭，並且親自下廚洗、切、炸，製成「鐵漢紅蔥酥」，7日贈送給局本部每位女性同仁，許多收到局長親製紅蔥酥罐的女性人員驚喜連連，直呼「好幸福！」

今日上午南市警局慶祝國際婦女節活動，現場播放局長方仰寧送親自從產地挑選最好的紅蔥頭，利用午休的時間至警察局廚房，準備食材並親自下廚製作的影片。

有女性同仁看完影片後表示，從警以來，第1次在婦女節收到局長親自下廚準備的禮物，很感動。還有人說，原來局長除了「鐵漢」形象，也有柔情的一面，每個紅蔥酥罐上都貼有局長的Q版圖像，一定會好好收藏。

方仰寧說，這次贈送紅蔥酥的想法，源自懷念小時候紅蔥頭拌麵的簡單味道；台南盛產全台最優質的紅蔥頭，為了表示對農民的支持，以實際行動親自採買、下廚製作紅蔥頭酥，讓同仁做菜時也可加料、提味，滿足家人的味蕾。